Subaru остановила главный японский завод

В простой ушли и два завода по производство двигателей и коробок передач

Компания Subaru испытывает проблемы с комплектующими. Это и стало причиной остановки главного завода марки в префектуре Гумма, Япония. По некоторым данным, площадка, на которой собирают около 60% автомобилей Subaru, будет простаивать 2 и 3 июня. В списке моделей, выпускаемых предприятием Levorg, Impreza, XV, WRX и BRZ.

В эти же дни будут простаивать заводы Yajima, где собирают модели Legacy и Forester, и Oizumi. Последний производит коробки передач и двигатели. В целом, на вынужденные выходные отправят около 10 тысяч человек. Это более 4,5 тыс. на головном предприятии, 3 тыс. на заводе Yajima и около 2,8 тыс. на Oizumi.

В предыдущие годы Subaru также приходилось останавливать свои заводы из-за дефицита полупроводников. Главная японская площадка простаивала в апреле и сентябре 2021 года, а завод в американском штате Индиана работал с перебоями в 2020 и 2021 годах.

Также Subaru планирует построить в Японии завод по производству электромобилей. Первая продукция нового предприятия появится уже в 2025 году. Изначально, планируют выпускать «батарейные» и топливные модели одновременно. К 2027 году заработает полноценная линия по производству электромобилей.