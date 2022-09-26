Відтепер на WOG можна розрахуватися криптовалютою через Binance Pay

Мережа АЗК WOG стала партнером блокчейн-екосистеми Binance та запустила можливість оплати криптовалютою за пальне за допомогою Binance Pay.

Надавати максимум зручних інноваційних сервісів клієнтам, щоб вони могли задовольнити свої потреби в найбільш зручний саме для них спосіб, – одна із ключових задач мережі АЗК WOG. Розрахунок криптовалютою став ще одним альтернативним інструментом для оплати пального. Ним можна скористатися при безконтактному розрахунку за допомогою сервісу WOG PAY у застосунку PRIDE. Інтеграція реалізована у партнерстві з SettlePay.

Для оплати криптовалютою за допомогою Binance Pay клієнтам WOG потрібно зробити два кроки:

Обрати покупку пального через систему WOG PAY у застосунку PRIDE;

Серед запропонованих способів оплати на колонці обрати Binance Pay та підтвердити оплату у мобільному застосунку Binance.

«Наша команда працює над тим, щоб пропонувати клієнтам інноваційні продукти та сервіси. Який з них буде найбільш зручним саме в цей момент, обирає сам клієнт. Серед інноваційних сервісів, з якими споживачі вже добре знайомі, є безконтактна оплата прямо біля колонки – WOG PAY, покупка пального через застосунок PRIDE на свій гаманець, розрахунок через термінал самообслуговування WOG PAY BOX. Підключення опції з оплати криптовалютою Binance Pay розширить цю лінійку», – зазначив Олег Кушіль, директор Дирекції цифрової трансформації мережі АЗК WOG.

«Для нас це дуже важливий проєкт, який є логічним продовженням Binance Pay та підтримки бізнесу для якнайшвидшого відновлення економіки України. Український бізнес завжди був дуже прогресивним у впровадженні нових технологій та зручних платіжних рішень. Цей проєкт – ще один доказ прийняття криптовалют, як найпростішого та найзручнішого методу платежів та заощадження грошей. Binance завжди пропонує своїм користувачам найновіші та передові продукти. Об’єднавши зусилля з мережею АЗК WOG, ми надамо клієнтам WOG та Binance унікальну можливість розрахунку у криптовалюті. Для нас це перша інтеграція Binance Pay із оператором ринку нафтопродуктів в Україні, і ми будемо активно продовжувати розвиток цієї технології в інших секторах ритейлу», – сказав генеральний менеджер Binance в Україні, Кирило Хом’яков.

Окрім того, серед тих, хто заправився через Binance Pay на WOG, з 26 вересня до 29 жовтня Binance розігрує 500 000 грн.

Умови участі прості:

Зареєструвати акаунт (або вже бути користувачем) Binance та пройти верифікацію. Купити будь-яке пальне мінімум на 100 UAH через WOG PAY у застосунку PRIDE з використанням платіжного способу Binance Pay. Заповнити цю форму за посиланням, щоби підтвердити участь.

Щотижня переможці будуть обрані на основі співпадання хеш-значення Binance Chain з унікальними Binance ID серед усіх, хто зробить оплату, використовуючи Binance Pay, при купівлі пального через WOG PAY у застосунку PRIDE та заповнив форму участі.

Таким чином щотижня 20 користувачів розіграють по 100 000 UAH в токенах BUSD. Усього буде обрано 100 переможців, що отримають по 5000 UAH в токенах BUSD.

Результати будуть оголошені у соцмережах Binancе.

Binance Pay – це безконтактна технологія оплати криптовалютою, що підтримує понад 50 криптовалют і дозволяє всім зареєстрованим користувачам Binance здійснювати миттєві покупки у криптовалюті, розраховуватись за послуги, отримувати та надсилати криптовалюту по всьому світу.