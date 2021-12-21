Зимнюю Олимпиаду 2022 будут обслуживать 655 водородных автобусов

На Зимних Олимпийских играх 2022, которые стартуют в Пекине уже 4 февраля, планируется использовать для перевозки спортсменов и гостей сотни водородных автобусов. Только в одном городе Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по горнолыжным видам спортаи сноубордингу задействуют парк из 655 таких машин, передает информагентство Синьхуа.

О соотвествующей инфраструктуре для водородных автобусов в Чжанцзякоу позаботились заранее – здесь уже имеется восемь заправочных станций и работает завод, производящий до 6 т водорода в сутки Отметим, что в настоящее время в этом городе на девяти маршрутах эксплуатируется 444 водородных автобуса, которые уже наездили свыше 21 млн км и перевезли более 62 млн пассажиров

Китайские производители активно продолжают поставки водородных автобусов к предстоящим Олипийским играм. Так, в середине декабря в Пекин была отправлена первая партия из 30 междугородных автобусов марки Yutong, а всего сюда поставят 100 таких машин.

Это 11-метровая модель, которая рассчитана на перевозку 46 пассажиров, имеет запас хода до 550 км и может заправляться в течение 10 – 15 минут. Отметим, что Yutong занимается водородными автобусами с 2009 года. Сегодня на производстве находятся машины третьего поколения, однако уже ведутся работы и над городской моделью Fuel Cell четвертой генерации.

Недавно мы уже писали, что другой крупный китайский производитель – Foton поставил в Пекин 100 своих водородных автобусов, которые также будут работать на Зимних Олимпийских играх 2022 года.