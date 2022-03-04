Новости Сообщить о передвижении войск РФ можно в Telegram – инструкция

У украинцев появилась еще одна возможность помочь нашей армии справиться с российскими агрессорами. СБУ запустила в Telegram чат-бот @stop_russian_war_bot, в котором можно сообщать о перемещении вражеской военной техники по территории Украины.

Инструкция максимально проста:

перейти со смартфона или ПК по ссылке чат-бота СБУ;

щелкнуть кнопку «start»/»начать» внизу диалогового окна на странице чата;

в диалоговом окне написать оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов.

Помимо количественного состава сил врага, в сообщении обязательно нужно указывать город, район и время их обнаружения. Также, по возможности, сбрасывайте геолокацию и направление движение техники оккупанта. Это поможет украинским военным быть максимально оперативными и купировать наступления рашистов.

«С вашей помощью мы уже уничтожаем оккупанта и продолжаем это делать! Вместе победим! Слава Украине!», — говорится в сообщении.