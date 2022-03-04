Внимание! Мининфраструктуры ищет перевозчиков-волонтеров

Война России против Украины продолжается. В результате обстрелов пострадало мирное население страны. Для того, чтобы обеспечить людей предметами первой необходимости, украинские предприниматели совместно с Правительством организовали доставку гуманитарных грузов.

Министерство инфраструктуры обратилось к перевозчикам и водителям грузовиков и пассажирских автобусов/микроавтобусов с просьбой помочь в осуществлении гуманитарных поездок. Стать перевозчиком-волонтером могут все желающие. Для этого нужно оставить заявку на сайте https://truckready.app/rezerv или позвонить по телефону +380687174878. Оператор уточнит у вас вид транспорта, регион, в котором вы готовы работать, и контактный номер телефона. После чего внесет вас в базу резерва.