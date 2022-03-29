В Украине заработал сервис проверки водителей по номерам автомобилей

Для того, чтобы ускорить процесс проверки автомобилей и их владельцев на блокпостах, был создан специальный сервис под названием ODB Auto. По словам разработчика Андрея Роговского, цель данной программы – снижение нагрузки на СБУ и ТРО, которые ежедневно проверяют тысячи машин.

Отличие новой программы в том, что она использует машинный алгоритм распознания автомобильных номеров. К тому же данные для поиска не нужно вводить вручную. Номер просто сканируется с помощью смартфона и проверяется через все доступные базы, включая Opendatabot. В настоящее время ODB Auto корректно работает в 24 областях Украины и Крыму. Загрузить приложение можно на смартфоны, работающие на ОС Android и iOS.