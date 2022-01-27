Спортивный кроссовер Maserati Grecale прошел испытания холодом (видео)

Официальная премьера конкурента Porsche Macan, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC состоится весной 2022 года

Новый спортивный кроссовер — Maserati Grecale — итальянская марка анонсировала в сентябре 2020 года и с тех пор порционно выдает информацию о модели, интригуя потенциальных клиентов. В этот раз Maserati опубликовала серию фотографий и видео с зимней серии испытаний на севере Швеции.

Как сообщается, прототип кроссовера подвергся тестированию при температурах до -30C. Заезды проходили на льду замерзших озер и заснеженных дорогах. Целью испытаний была проверка работы двигателя и основных электронных систем в экстремальных условиях. Заезды по обледеневшим дорогам провинции Лаппланд использовались для калибровки вспомогательных систем.

По некоторым данным, серийный Maserati Grecale укомплектуют 2,0-литровым четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом, дополненным небольшим электродвигателем. Отдача агрегата, работающего по схеме «мягкий гибрид» составит около 300 л.с.

Также ожидается появление «заряженной» версии с 2,9-литрвым Twin-Turbo V6 мощностью более 500 л.с. Оба мотора будут работать в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и задним или полным приводом.