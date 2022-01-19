Сразу два внедорожника Ford Bronco ищут новых владельцев – но есть нюанс

У обоих автомобилей минимальный пробег

Очередь за возрожденным внедорожником Ford Bronco, который представили в 2020 году, растянулась на несколько лет вперед и с каждым днем заказов становится больше. Так что купить машину, просто придя в дилерский центр, не получится. Придется запастись терпением. Однако у поклонников модели появился шанс приобрести ее без длительного ожидания.

Дело в том, что сразу два Форд Бронко выставили на аукцион IAAI. Оба автомобиля побывали в авариях и имеют повреждения, но они незначительные. Так что на восстановление потребуется минимум времени и средств. Первый экземпляр в базовой версии Base окрашен в синий цвет и имеет съемную крышу. У внедорожника есть вмятины на переднем бампере и на задней двери. Пробег составляет 8 214 км (5104 мили).

Второй Bronco в пятидверной модификации Big Bend проехал с момента схода с конвейера 4029 км (2504 мили). У него присутствуют вмятины и сколы краски на боковых дверях со стороны водителя. Судя по всему, именно на эту часть пришелся удар. Согласно листинга никаких других дефектов нет и машина полностью на ходу. Кузов внедорожника окрашен в черный цвет. Крыша также съемная.

Конечно, покупка поврежденных автомобилей всегда сопряжена с некоторыми рисками, так что нужно быть предельно внимательными. Но это отличная возможность быстро получить машину и гораздо дешевле, чем у дилера. Вполне возможно, что один из этих внедорожников в скором времени появится на дорогах Украины.