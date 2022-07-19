Старый BMW помыли впервые за 20 лет (видео)

BMW 2002 является легендарной моделью немецкой марки. Она пользуется спросом и в настоящее время. Коллекционеры устраивают настоящую охоту за этим авто. Но некоторые владельцы вовсе не ценят, то что имеют. Как, например, владелец этого конкретного седана.

Почти двадцать лет мужчина не мыл автомобиль и не проводил чистку салона. К счастью, его выкупил один из лучших автосервисов в мире – AMMO NYC. Специалисты американской детейлинг-студии сразу взяли за работу, которой оказалось довольно много. Они отмыли многолетнюю грязь с кузова машины и моторного отсека. Также тщательно вычистили ходовую и колесные диски.

Ситуация в салоне оказалась куда хуже, чем снаружи. Помимо пыли, грязи и паутины, за сиденьями были обнаружены мышиные гнезда. К счастью, грызуны покинули свое жилище и вести борьбу с ними мастерам не пришлось.

Конечный результат поражает. Несмотря на то, что автомобилю не удалось вернуть первоначальный вид из-за наличия ржавчины на кузове и потускневшего лако-красочного покрытия, он выглядит гораздо лучше. К тому же в студии отметили, что на этот экземпляр культового авто уже нашелся новый покупатель, который готов провести ему полную реставрацию. Так что машину ждет вторая жизнь. И она, вероятно, будет гораздо интереснее прежней.