Новости Страхование, сотрудничество с РФ и помощь ВСУ: в Renault рассказали о работе в период военного положения в Украине

РАБОТА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ВЫПЛАТИ В период ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Осуществляются ли выплаты по страховым рискам во время военного состояния?

По информации от наших партнеров, страховых компаний ARX, UNIQA, PZU, УСГ, страховая защита по договорам страхования (КАСКО и полисам ОСАГО) продолжает действовать во время военного положения в Украине.

Все события, прямо связанные с военными действиями, мародерством, войной, влиянием оружия, боеприпасов являются исключениями. Поэтому они не определяются как страховые случаи и ущерб по таким событиям не возмещаются.

Все события, произошедшие во время войны и/или на территории военных действий, но прямо не связанные с войной, военными действиями или произошедшие за границей, рассматриваются в соответствии с условиями конкретного договора страхования.

Рекомендуем вам проверить условия подписанного договора с вашей страховой компанией или обратиться непосредственно к ее представителю.

Куда мне обращаться за возникновение страхового случая? Обращайтесь в свою страховую компанию:

АРКС — https://arx.com.ua/

УНИКА – https://uniqa.ua/

ПЗУ – https://www.pzu.com.ua/

УГС – https://ukringroup.ua/ua

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Ушло ли Renault с рынка России? – 23 марта группа Renault сообщила об остановке промышленной деятельности в России. Завозятся ли в Украину автомобили, произведенные в России? – Все модели Renault, продаваемые в Украине, поставляются с европейских заводов и заводов Турции, Марокко, Кореи. Исключение составляла модель Renault Arkana, собиравшаяся на заводе ЗАЗ из комплектующих, импортируемых из России, в рамках проекта крупноузловой сборки автомобилей. Сейчас и это сотрудничество остановлено.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

Рено Украина и официальные дилеры Renault реагируют на запросы от органов государственной власти относительно неотложных нужд. В рамках таких нужд: