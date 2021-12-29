Subaru XV 2023: что известно о новинке

Новинку покажут в конце 2022 года

Компактный кроссовер Subaru XV (он же Crosstrek) вышел на рынок в 2011 году и за это время сменил два поколения. Теперь стало известно, что производитель готовит новую генерацию модели, которая будет стильнее и технологичнее предшественника.

Прототипы новинки уже выехали на тесты, где были замечены фотошпионами. К тому же производитель поделился некоторыми данными о новом кроссовере. Опираясь на эти фото и рассекреченную информацию, независимые дизайнеры составили первые рендеры модели. Судя по ним, автомобиль будет выполнен в стилистике последнего WRX и универсала Levorg.

Следующая генерация кроссовера получит светодиодные фары с более гладким дизайном, трапециевидную решетку радиатора с сотовым наполнением, угловатые противотуманки и массивный бампер. Передние и задние крылья стали шире, а черная облицовка добавляет модели мускулистости.

Корма кроссовера на рендерных изображениях не засвечена, но на шпионских снимках она была показана. Поэтому известно, что здесь появятся новые фонари и модернизированный бампер. По данным инсайдеров, салон полностью повторит новый WRX. То есть в его оснащение войдет 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 11,6-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Новый XV будет построен на той же платформе SGP, что и его предшественник. Новинке обещан 1,5- или 1,8-литровый турбодвигатели. Также будет доступна версия с 2,5-литровым четырехцилиндровым мотором на 182 л.с. Привод – полный. Презентовать новинку намерены в конце 2022 года, а в продажу она поступит в начале 2023-го.