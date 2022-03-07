Tabletki.ua помогут найти нужные медикаменты

Список работающих аптек и нужных препаратов можно посмотреть на сайте сервиса

В нынешней ситуации часть магазинов и сервисов вынуждены была приостановить работу, тоже самое касается и аптек. Поиск необходимых медикаментов, особенно сейчас, задание не простое. Чтобы облегчить поиск лекарств и исключить неработающие аптеки сервис Tabletki.ua продолжает работать.

Благодаря ему покупатели могут сравнить цены и узнать какая из ближайших к ним аптек сейчас открыта. Сервис работает с более 5000 аптек по всей стране, а информация о наличии того или иного препарата обновляется каждый час.

Получить информацию о аптеках, графике работы и наличии медицинских препаратов можно на сайте Tabletki.ua или в приложениях сервиса, предварительно скачав и установив их с Apple AppStore, Google Play, Huawei AppGallery.