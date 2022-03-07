Украинцам рассказали, что взять в автомобиль при эвакуации

Поездки на дальние расстояния на личном автомобиле и раньше были непростой задачей. В условиях военного времени они и вовсе превратились в настоящий квест. Ведь помимо правильно проложенного маршрута, нужно взять с собой целый перечень вещей, которые могут пригодиться в дороге.

Все дело в том, что ситуация на разных участках дорог существенно отличается. И точно рассчитать время в пути, увы, не получится. Где-то 100 км можно преодолеть за пол часа, а где-то на то потребуется пять, а то и десять часов. Поэтому под рукой должны быть все жизненно необходимые вещи. Центр противодействия дезинформации составил список, что можно, и что нельзя иметь в машине во время эвакуации.

В военное время в автомобиле должны быть:

одеяло, спальник (на каждого) или каремат;

аптечка;

воду из расчета 1-3 литра на человека;

зарядки для телефонов, включая пауербанки и питание от розеток автомобиля;

домкрат, набор ключей, огнетушитель, «крокодилы» для зарядки аккумулятора, перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет;

горючее в металлической канистре;

запасное колесо;

туристическую лопату;

запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости;

буксировочный трос;

автомобильный компрессор.

Также не стоит забывать (особенно если в автомобиле есть дети) о перекусе. Ведь поездка может затянуться, а многие придорожные магазины сейчас не работают. И еще возьмите с собой сменную одежду.

Избегайте возить в автомобиле в военное время следующие предметы:

оружие, если вы не военный и оружие не зарегистрировано;

нож с признаками боевого;

любой военный атрибут, включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа;

топливо или другую горючую жидкость в хрупкой таре.

Рекомендуем, при пересечении блок-постов снять видеорегистратор!