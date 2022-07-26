Tesla Model S Plaid и легендарный Shelby GT500 сошлись в драге

Третьим участником гонки на 402 метра стал Dodge Charger Hellcat

На YouTube-канале Wheels появилось видео самого неожиданного дрэг-заезда, который только можно было ожидать. Его авторы устроили соревнование между самым быстрым серийным электромобилем Tesla Model S Plaid и легендарными культовыми маслкарами Ford Mustang Shelby GT500 и Dodge Charger Hellcat.

Немного подробнее об участниках гонки. Электрический седан Tesla Model S Plaid — самый быстрый электромобиль в истории Tesla и самый быстрый серийный автомобиль, который сегодня можно встретить на дорогах.

В идеальных условиях с места до 96 км/ч Model S Plaid ускоряется за 1,99 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) электроседан оставляет позади через 9,23 секунды после старта.

Tesla Model S Plaid укомплектован тремя электромоторами, совокупной мощностью 1034 л.с. Это позволяет полноприводнику разгоняться до 322 км/ч, хотя в настоящее время ограничитель установлен на 282 км/ч. Заявленный запас хода — 637 км. Минимальный ценник — 135 900 долларов.

Но прежде чем сойтись в гонке на четверть мили с Dodge Charger Hellcat, электроседан бросил вызов Ford Mustang Shelby GT500 с механической коробкой передач в гонке на восемь миль. Смогли ли современный технологии победить классику, вы узнаете, посмотрев видео заездов.