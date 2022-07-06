Tesla нашла способ увеличить запас хода электромобилей

Американская компания Tesla считается одной из самых инновационных. В выпускаемых электромобилях она использует передовые технологии, что делает их бесспорно лучшими в своем сегменте. А теперь марка нашла способ существенно нарастить запас хода электрокаров.

На выставке IdeenExpo в Ганновере (Германия) Tesla представила прицеп с солнечными батареями, который может служить в качестве передвижной зарядной станции для электрокаров марки. Причем подзаряжать их от этого устройства можно как в движении, так и во время стоянки. В компании отметили, что эффективнее он работает именно во время остановки, так как в этом случае можно выдвинуть дополнительные батареи.

Еще одной особенностью этого прицепа является наличие на его борту спутникового интернет-приемника Starlink, который обеспечит доступ к Всемирной паутине в любом месте. Поэтому новинка отлично подойдет для тех владельцев электромобилей Tesla, которые любят выезжать на природу с палаткой.

На данным момент неизвестно, когда инновационный прицеп отправят в серию. Так как аналогичное решение глава компании Илон Маск анонсировал в 2019 году во время презентации электропикапа Tesla Cybertruck, то можно предположить, что он отправится на конвейер в 2023 году вместе с долгожданным пикапом.