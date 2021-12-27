Тест-драйв Renault Express 1.5 dCi: чем покорил нас дизельный фургон (видео)

Летом 2021 года “Автоцентр” уже знакомился с новым Renault Express – тогда к нам на тест попала бензиновая версия нового фургона. Теперь же представилась возможность познакомиться с дизельным Renault Express, а следовательно и сравнить версии между собой. Добавлю к тому же, что бензиновая тогда была еще и с ГБО, так что мы постарались получить максимум впечатлений!

Дизельный Renault Express щеголял красивым цветом “синий неон”, и это самый насыщенный оттенок во всей цветовой палитре. И такой цвет на мой взгляд модели очень идет. К тому же здесь литые диски, решетка радиатора с хромированными вставками, противотуманные фары, рейлинги на крыше – учитывая, что модель относится к масс-маркету, выглядит она совсем не бюджетно. Но сразу отметим, что на тесте топовая комплектация Intense из трех возможных, и все это здесь идет уже стандартно. Но есть в тестовой машине и некоторые опции за доплату – про них мы еще расскажем. А что касается цен на новый Renault Express, то сейчас они начинаются с отметки 436 200 грн, а если покупать по программе Renault Бонус, то с 396 200 грн.

На выбор предложено два силовых агрегата: бензиновый 1.6 мощностью 110 л.с. и дизельный 1.5 dCi на 95 л.с. Первый идет в паре только с 5-ступенчатой “механикой”, а второй – только с 6-ступенчатой МКП. Понравилось, что в каждой из комплектаций вы можете выбрать любой из моторов – это однозначно плюс. Ожидаемо, дизельная версия Express получается дороже бензиновой и на данный момент эта разница составляет 42 тысячи грн. К целесообразности переплаты мы еще вернемся, а пока давайте посмотрим, чем отличается новый Renault Express.

А сравнивать его надо c моделью Dokker, ведь именно ей на замену он пришел. Снаружи полностью обновили переднюю часть: капот стал шире и получил иные выштамповки, оптика, решетка радиатора с крупным лого, бампер, крылья – все теперь иное. Фургон не только заметно преобразился и посвежел, но и стал выглядеть соответственно актуальной модельной линейке Renault.

Но если посмотрим в профиль или с кормы, то по линии остекления и характерным скошенным фонарям узнаем Dokker. Разве что ручки задних сдвижных дверей стали горизонтальными, и по этому элементу Экспресс можно узнать сразу. Сдвижные двери – одна из приятных фишек легковых фургонов, которую обязательно оценят пассажиры второго ряда. Какой бы тесной не была парковка, к их услугам всегда широкий и высокий дверной проем. Кстати, здесь он один из самых широких в классе – 716 мм.

С другой стороны, направляющие этих дверей выглядят не очень эстетично. Что касается кормы, то здесь изменения минимальны и самое заметное – это новый рисунок фонарей.

В салоне новшеств еще больше. Вместо массивной передней панели с множеством округлых линий теперь лаконичная и строгая торпедо. Пластик на ощупь твердый, но визуально по фактуре недешевый, к тому же есть вставка под металл, а за доплату можно дозаказать мультимедийную систему Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном (с навигацией или нет – на выбор).

Есть здесь и элементы, знакомые нам по другим моделям Renault. Например, горизонтальная полоска выступающих клавиш, пиктограммы которых легко читаются даже при беглом взгляде. Под ними – удобные шайбы регулировки климата в салоне. Под ними несколько ниш для мелочи, но для смартфона они мне показались мелковатыми. Хотя в целом боксов и полочек в салоне хватает – всего их тут насчитывается 17!

На водительском месте удобно: кресла широкие и мягкие, с комбинированной отделкой (тканевые с кожей на валиках боковой поддержки), приятный в хвате руль, хорошо читаемые крупные приборы. Да, без изысков, но учитывая класс автомобиля вполне!

А вот на заднем сидении обстановка попроще. В первую очередь из-за того, что часть элементов кузова здесь не обшиты пластиком и виден голый металл. В тоже время такой аскетизм компенсируется откидными столиками и карманами в дверных картах. Но меня больше смутило ограниченное место для ног задних пассажиров. В спинку переднего кресла я не уперся, но и запаса для колен не осталось. С другой стороны, над головой масса свободного места, ведь высота фургона 1,8 метра.

Багажное отделение заслуживает всяческих похвал! Распашные двери, которые при желании можно легко открыть на 180 градусов, открывают доступ к 800 литрам объема! И это только под шторкой. Если ее свернуть, получим кубометр полезного пространства, а сложив второй ряд сидений – 3000 литров объема. Борта обшиты пластиком, на полу полиуретановый коврик. Все просто, удобно и подчинено одной цели – практичности.

Ну а теперь пора в путь! Собственно, дизельный двигатель не является откровением, поскольку такой же агрегат, только чуть меньшей мощности трудился под капотом Dokker. Теперь же отдача 1.5 dCi составляет 95 л.с., а крутящий момент 220 Нм, доступный уже с полутора тысяч оборотов. По сути, это коммерческая классика – дизельный двигатель и “механика”, позволяющие водителю максимально точно управлять тягой и держать под контролем топливную экономичность.

Вдобавок такой фургон не очень чувствителен к уровню нагрузки. И конечно же, подкупает его эластичность и хорошая уверенная динамика. Да, по ТТХ он не рекордсмен, но по ощущениям тянет хорошо, бодро, с готовностью реагируя на действия водителя. Если на бензиновом Express мне приходилось его держать в тонусе, чтобы не выпадать из динамичного потока, то на дизельной машине для этого не требуется никаких усилий. Более того, передачи здесь не сильно короткие, и в городе 6-ступенчатая “механика” не заставит вас уж очень активно ей работать.

Таким образом, в дизельной машине “добавилось” все то, чего мне не хватало в бензиновой. И тяга, и шестая передача и запас по динамике и конечно же – топливная экономичность! Которая здесь фактически в два раза лучше в сравнении с бензиновой. По паспорту расход в городе должен составлять 5,8 литра на 100 км, и в реальности он так и держался в районе 6-6,5 литров. И это вообще без оглядки на экономию. Прогревы (а двигатель и салон здесь любят погреться морозным утром), пробки, работа вхолостую – все это не так уж сильно влияет на расход дизельного Renault Express. При желании и умении на нем можно ездить очень экономно, а на полном баке автомобиль готов проехать около 800 км.

У Express довольно всеядная и простая по конструкции ходовая, понятное рулевое управление и клиренс в 160 мм. Так что к нашим дорогам (а в этом я убедился еще на бензиновой модификации) автомобиль готов. Стоит ли переплачивать за дизельную машину? По моему убеждению да. Ведь разница в цене даже при небольших ежемесячных пробегах окупится примерно за полтора-два года, но ездить на Express вы будете явно дольше!