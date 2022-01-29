Тестируем новые шипованные шины Nokian Nordman 8: езда по снегу и льду

Как уже писал “Автоцентр”, в этом зимнем сезоне у нас на длительном потребительском тесте зимние шипованные шины Nokian Nordman 8 – новинка этого сезона. Про технологии, примененные в данных шинах и про первые впечатления мы уже рассказывали, теперь пришло время оценить их в реальных зимних условиях.

Пока зима не заваливает нас снегом, но все же несколько снегопадов быстро превратили дороги в полигон с разнообразным покрытием. Как и следовало ожидать, даже в столице не все улицы чистят одинаково. Спрессованный снег, местами выкатанный машинами до льда, не такая уж редкость на наших зимних дорогах. Плюс все зависит от самого снегопада, в метель образование гололеда и т.н. черного льда выше. Впрочем, в таких нюансах пусть разбираются синоптики, мы же сосредоточимся на впечатлениях.

Лучше всего Nordman 8 показали себя на опасных участках, где неожиданно может попасться очень скользки отрезок. Когда покрытие в целом более-менее, но местами раз – и “каток”. Места торможений перед перекрестками, поворотами, сами повороты – зачастую они опаснее всего. И на гололеде “шиповка” едет почти как по обычному асфальту! Поначалу очень впечатляет! Разгон вообще без пробуксовок, на торможении может заскользить, но то уже если совсем по-летнему тормозить, резко. Но даже в таком случае приотпустил тормоз, тут же дожал – и машина стала как вкопанная. Самое главное в таких ситуациях помнить о том, что машины за вами могут так быстро не остановиться (именно для предупреждения других участников движения и клеится наклейка Ш), так что сильно усердствовать не надо.

На спрессованном снегу ситуация чуть другая – тут отличное и цепкое замедление, но могут быть пробуксовки при интенсивном разгоне. Но в городе такое покрытие преимущественно во дворах и совсем небольших улочках, и там особо не до разгонов. Но в целом поведение машины тоже очень нравится. А вот на т.н. “снежной каше” нужно быть поосторожнее, потому как только кажется, что вроде едешь по асфальту, а на самом деле так уж быстро, как на обычном асфальте можно и не затормозить. Но все без неприятных неожиданностей и не критично.

Так что зимние поездки стали несколько проще и чувствуешь себя в них увереннее в независимости от степени очищенности дороги.