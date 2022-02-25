ТОП-3 лучших оффлайн карты – они помогут быстро проложить маршрут

Мобильный интернет в Украине вполне доступный и быстрый, а покрытие есть практически на всей территории страны. Однако в условиях войны высока вероятность, что сеть будет отключена или возникнут перебои. Поэтому предлагаем установить на свои смартфоны карты и навигаторы, которые работают оффлайн и не требуют подключения к Интернету.

Google Maps

Это приложение может автономно работать как на Android, так и на iOS. Помимо навигации по выбранному маршруту в оффлайн-режиме вы можете просматривать адреса заправок, банкоматов, различных учреждений и заведений. Также можно увидеть контактные данные интересующих объектов.

Как же создать оффлайн-карту? Для этого необходимо заранее найти нужный город и место, и проложить в приложении маршрут (это возможно сделать только при подключении к WiFi). Затем сохранить его в меню. Только после этого появится возможность использовать эту карту без подключения к сети. Ее также можно масштабировать, но детализация будет несколько скромнее.

2GIS

Интерактивная карта-справочник предоставляет пользователям максимально полную информацию обо всех объектах, учреждениях и заведения Украины. На данный момент это 3 млн организаций. Приложение нужно установить один раз и затем обновлять ежемесячно. Навигация по нему работает без подключения к Интернету. Помимо удобных маршрутов, приложение покажет даже где вход или въезд в то или иное здание.

Waze

Приложение-навигатор Waze очень популярно среди украинских автомобилистов. Карты на него нужно скачать, подключившись к сети. Затем необходимо ввести адрес, для которого требуется построить маршрут, и запустить навигатор, как-будто вы сбираетесь прямо сейчас отправиться в дорогу. Приложение проведет нужный расчет и сохранит информацию в кеше. Теперь вы можете использовать сохраненный маршрут без подключения к Интернету.