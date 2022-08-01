Новости Ушли, но не совсем: Continental перезапускает завод в Калуге

Производство шин на российском заводе немецкой компании возобновили 1 августа

Continental решила возобновить производство шин на своем заводе в Калуге, остановленном из-за военной агрессии России против Украины в начале марта 2022 года. Как сообщается, предприятие заработало 1 августа. Якобы руководству ООО «Континентал Калуга» удалось перестроить логистические цепочки и найти новых поставщиков.

Напомним, что до марта 2022 года завод в Калуге выпускал зимние и летние шины для легковых и легкогрузовых автомобилей брендов Continental, Gislaved и Matador. Годовой объем производства — 4 миллиона единиц. Первая продукция предприятия появилась в 2013 году.

Также на территории предприятия находится производство систем кондиционирования воздуха и рулевого управления подразделения ContiTech. В целом в калужскую площадку немцы инвестировали 240 млн долларов.