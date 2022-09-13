Toyota показала уникальный кабриолет Toyopet Crown Custom Sports 1960 года

Увидеть единственный сохранившийся автомобиль можно только на фото

Заводской музей Toyota опубликовал изображения самого редкого автомобиля своей коллекции — белого кабриолета Toyopet Crown Custom Sports 1960 года. Всего было выпущено пять таких. Из них сохранился только один. Это была первая попытка компании сделать автомобиль с заказным кузовом.

Основой для кабриолета стал седан Toyopet Crown. Двухдверный кузов с посадочной формулой 2+2 и съемной жесткой крышей нарисовал дизайнер Мотоки Хама. Изготовлен он из передового на тот момент композитного материала и армированного стекловолокном пластика.

В салоне установлено большое рулевое колесо с деревянным ободом. Передняя панель окрашена в цвет кузова. Количество приборов и тумблеров минимально. Из-за необычно низкой крыши сиденья прикручены прямо к полу, но посадка и высадка все равно затруднена.

Для кабриолета 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель серии R c водяным охлаждением базового седана несколько доработали. В частности, оснастили новым распределительным валом, более легким маховиком и сдвоенным карбюратором. Рычаг переключения коробки передач переехал с рулевой колонки на пол.

Преобразование обычного седана в кабриолет стоило $9 488, что примерно на $2 705 больше, чем цена тогдашнего флагмана марки Toyota Crown Deluxe. С каждый днем единственный Toyopet Crown Custom Sports становится дороже. Именно по этому Toyota хранит его в секретном гараже и демонстрирует публике только в особых случаях.