Volkswagen ID.Buzz назван минивэном 2023 года

Все награды конкурса International Van of the Year Award 2023 достались «батарейным» моделям

Электрический фургон Volkswagen ID.Buzz Cargo стал победителем конкурса International Van of the Year Award 2023 (IVOTY). Церемония награждения состоялась в конференц-центре H’Up вечером пресс-дня выставки IAA Transportation в Ганновере, Германия.

В этом году судьбу претендентов на награду определило общеевропейское жюри из 24 профессиональных журналистов. Победитель — новый полностью электрический Volkswagen Commercial Vehicles ID. Buzz — получили 110 баллов.

Вторым стал новый Ford Pro E-Transit, оценка которого оказалась всего на 10 баллов меньше.

Третье место разделили сразу модели — Renault Kangoo E-Tech Van, Nissan Townstar Zero-Emission и Mercedes-Benz eCitan. Фактически, это одна и та же модель с некоторыми внешними отличиями.

Интересно, что версии Renault Kangoo Van и Mercedes-Benz eCitan с двигателями внутреннего сгорания выиграли прошлогоднюю награду IVOTY 2022 Award.

Также на победу в конкурсе International Van of the Year 2023 претендовали новые модели из линеек Fiat Professional Doblo и Scudo.

Жюри IVOTY отметило дизайн Volkswagen ID.Buzz Cargo, назвав его футуристичным и изящным, и в то же время возвращающим «к оригинальному Transporter T1 70-летней давности с его V-образным капотом, выдающимся значком VW и короткими свесами».

Габариты минивэна — 4,71х1,98х1,93 м. Размер колесной базы — 2,98 м. Автомобиль укомплектован одним электромотором, используемым в ID.3 и ID.4. Отдача агрегата — 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 145 км/ч. Запас хода в 400 км (в цикле WLTP) минивэну обеспечивает тяговая батарея емкостью 77 кВтч.

Премия International Van of the Year Award присуждается с 1992 года. Первым обладателем награды стал Volkswagen T4. В прошлом году победителями стали электрические фургоны Citroën e-Jumpy, Peugeot e-Expert и Opel/Vauxhall Vivaro-e.

К конкурсу допускаются новые серийные модели, поставленные на конвейер до конца года, за который определяется победитель. Он должен обладать множеством технических инноваций и соответствовать стандартам эффективности, безопасности и экологичности в секторе легких коммерческих автомобилей.