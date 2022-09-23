Volkswagen ID.Buzz назван минивэном 2023 года
Электрический фургон Volkswagen ID.Buzz Cargo стал победителем конкурса International Van of the Year Award 2023 (IVOTY). Церемония награждения состоялась в конференц-центре H’Up вечером пресс-дня выставки IAA Transportation в Ганновере, Германия.
В этом году судьбу претендентов на награду определило общеевропейское жюри из 24 профессиональных журналистов. Победитель — новый полностью электрический Volkswagen Commercial Vehicles ID. Buzz — получили 110 баллов.
Вторым стал новый Ford Pro E-Transit, оценка которого оказалась всего на 10 баллов меньше.
Третье место разделили сразу модели — Renault Kangoo E-Tech Van, Nissan Townstar Zero-Emission и Mercedes-Benz eCitan. Фактически, это одна и та же модель с некоторыми внешними отличиями.
Интересно, что версии Renault Kangoo Van и Mercedes-Benz eCitan с двигателями внутреннего сгорания выиграли прошлогоднюю награду IVOTY 2022 Award.
Также на победу в конкурсе International Van of the Year 2023 претендовали новые модели из линеек Fiat Professional Doblo и Scudo.
Жюри IVOTY отметило дизайн Volkswagen ID.Buzz Cargo, назвав его футуристичным и изящным, и в то же время возвращающим «к оригинальному Transporter T1 70-летней давности с его V-образным капотом, выдающимся значком VW и короткими свесами».
Габариты минивэна — 4,71х1,98х1,93 м. Размер колесной базы — 2,98 м. Автомобиль укомплектован одним электромотором, используемым в ID.3 и ID.4. Отдача агрегата — 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 145 км/ч. Запас хода в 400 км (в цикле WLTP) минивэну обеспечивает тяговая батарея емкостью 77 кВтч.
Премия International Van of the Year Award присуждается с 1992 года. Первым обладателем награды стал Volkswagen T4. В прошлом году победителями стали электрические фургоны Citroën e-Jumpy, Peugeot e-Expert и Opel/Vauxhall Vivaro-e.
К конкурсу допускаются новые серийные модели, поставленные на конвейер до конца года, за который определяется победитель. Он должен обладать множеством технических инноваций и соответствовать стандартам эффективности, безопасности и экологичности в секторе легких коммерческих автомобилей.