Цифровой автоспорт: приглашаем на гоночный NASCAR-уикенд

С четверга по воскресенье пройдут соревнования Дайтона-500, на которых пилоты Digital Autosport of Ukraine будут соревноваться в индивидуальных зачетах, а не командой, сменяя друг друга по очереди за рулем.

В этот уикенд гонщики смогут либо самостоятельно выбирать настройки своего автомобиля или выступать с фиксированным сетапом.

Расписание соревнований (время по Киеву):

Фиксированные сетапы стартуют в субботу в 10 часов утра и вечером в 19 часов

Открытые сетапы стартуют в четверг в 21 часов и в воскресенье в 17 часов.

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Международная гоночная трасса Daytona имеет протяженность 4 км, а для прохождения гонки на 500 миль нужно уехать 200 кругов.

Daytona 500 – это гонка протяженностью 500 миль (805 км) кубковой серии NASCAR, ежегодно проводимой на Daytona International Speedway, штат Флорида. Это первая из двух гонок Кубка, проводимая ежегодно на Дайтоне, вторая – Coke Zero 400 и одна из трех, проводимых во Флориде, третья гонка серии под названием Dixie Vodka 400 проходит на Хоумстед Маем.

С 1988 по 2019 год это была одна из четырех рестрикторных гонок в расписании Кубка. Первую гонку Daytona 500 провели в 1959 году как раз в день открытия свежо построенной Дайтоны, а с 1982 года эта гонка открывала старт нового сезона Кубка.

Гонка является финальным событием Speedweeks и иногда ее называют “Большой американской гонкой” или “Суперкубком гонки на серийных автомобилях”.

С момента своего основания гонка проводится в середине-конце февраля. Восемь раз гонка проводилась в День святого Валентина.

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Команда «Digital Autosport of Ukraine» выступает при поддержке:

A-tune – ваш партнер по симрейсингу;

Febi bilstein – автозапчасти для легковых и коммерческих автомобилей от немецкого поставщика;

Norel – бренд профессиональной косметики

Генеральные информационные партнеры Перший Автомобільний канал та Автоцентр;

Информационный партнер Auto Ria;

Информационный партнер «Україна за кермом»

Информационный партнер DriveContact;

XSPORT – самая большая мультиспортивная медийная платформа;

GAMEINSIDE.UA – твой портал в киберспорт.

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