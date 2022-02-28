TSMC остановила поставки полупроводников в Россию

Продажи чипов России остановлены благодаря санкциям США

Тайваньский производитель полупроводниковых чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) останавливает продажи своей продукции России из-за войны с Украиной. Это стало результатом экономических санкций, о которых президент США Джо Байден объявил 24 февраля.

В частности, было объявлено о прекращении более половины российского импорта высокоточных продуктов, используемых в аэрокосмической и оборонной отраслях. Этому последовали и основные союзники США.

Как заявили в TSMC, компания «полностью отдана соблюдению новых объявленных правил экспортного контроля» и, по инсайдерской информации, уже приостановила производство «разработанных» в России процессоров «Эльбрус». Также остановлены все продажи чипов в Россию и третьим сторонам, которые поставляют продукцию в Россию.