Заправки могут опустеть – Беларусь приостановила поставки топлива в Украину

К ряду других проблем, которые возникли из-за военного вторжения Российской Федерации, в Украине может возникнуть дефицит топлива. Дело в том, что Беларусь прекратила поставки горючего в нашу страну. Об этом сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

При этом в стране спекулятивно высокий спрос на топливо и ажиотаж на всех АЗС. Это накладывает свой негативный отпечаток на ситуацию. Вопрос с поставками горючего решается на уровне правительства. Однако огромные пробки на многих дорогах государственного значения не позволяют оперативно восполнять запасы на заправках.

Некоторые сети заправочных станций ввели ограничение на отпуск топлива. Так, сети WOG и ОККО отпускают не более 20 л горючего в одни руки. Талоны также обслуживают. Расчет возможен как наличными, так и банковской картой. Руководство сети отметило, что спецтранспорт обслуживается вне очереди, и попросило своих клиентов быть максимально лояльными и соблюдать спокойствие.

Мы следим за ситуацией и будем сообщать вам о любых изменениях на топливном рынке.