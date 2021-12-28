Водитель Audi попытался пересечь реку и попутно снес мост (видео)

На месте реки с сумасшедшим течением проходит грунтовая дорога

Водитель этого Audi A3 Sportback прославился в сети благодаря своему необдуманному и довольно глупому поступку. Он решил преодолеть бушующую реку с огромным течением, на месте которой раньше проходила грунтовая дорога. Местные жители пользуются ею в то время, когда поток воды спадает.

Рядом с дорогой проходит небольшой пешеходный мост. Однако он слишком узкий для того, чтобы проехать по нему на автомобиле.

Водитель Audi решил, что он сможет преодолеть реку в брод. Закрыв окна пассажирских дверей, он начинает движение. Каково же было его удивление, когда все четыре колеса оказались в воде и автомобиль начало уносить потоком в сторону. При этом он задевает пешеходный мост и сносит его.

В итоге такого необдуманного поступка пострадали автомобиль и мост, который был единственным возможным способом попасть в деревню.