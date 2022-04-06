Российский авторынок достиг дна — статистика санкционного марта

Продажи новых автомобилей в минувшем месяце достигли показателей 2007 года

Март 2022 года стал первым месяцем, прожитым россиянами от первого до последнего дня в условиях экономических санкций. Ярким примером того, как они действуют служит статистика российского авторынка. В прошлом месяце россияне приобрели всего 78,9 тысяч новых легковых автомобилей. Это самый низкий показатель марта за последние 15 лет, то есть с 2007 года. Для сравнения, в марте прошлого года продажи новых «легковушек» были на 43% выше.

За последние 15 лет хуже ситуация была в январе и феврале 2010 года, январе 2017 года, а также апреле и мае ковидного 2020 года. Напомним, что именно в апреле 2020-го российский авторынок достиг дна: на фоне пандемии, введенного карантина и закрытия автосалонов было продано всего 54,5 тысячи новых легковых автомобилей.

Санкции, введенные ЕС, США, Великобританией, Японией и рядом других стран в ответ на войну в Украине, нанесли существенный удар по российскому авторынку. Импорт автомобилей и локальное производство остановилось. Не смогли продолжить даже выпуск своей «Лады», которая, как оказалось» на 70% состоит из импортных комплектующих.

В марте рекомендованные розничные цены на автомобили выросли в среднем на 35-45% по сравнению с февралем, а в дилерских центрах рост составил почти 100%. Плюс к этому банки начали отказывать россиянам в автокредитах.