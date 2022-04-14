Украинские военные получат бронетранспортеры Senator

Правительство Канады приняло решение передать Украине военной техники и оружия на сумма 500 млн долларов.

Как сообщает канадское издание National Post, в числе прочего нашей стране передадут бронетранспортеры Senator или Coyote. Число техники и сроки поставки пока не разглашаются.

Отметим, что бронемашины Senator APC выпускает компания Roshel, которую основал канадец украинского происхождения Роман Шимонов. Он создан для пограничного патрулирования и имеет взрывозащищенный кузов. Также он выдерживает обстрел снарядами калибра до 50 мм.

Кроме того, рассматривает вариант поставки бронетранспортеров LAV-25 Coyote, которые оснащены 25-мм автоматическими пушками М242 Bushmaster. Кузов машины имеет противоосколочную и противопульную защиту.