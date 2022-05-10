Украинские защитники получили электрические «‎Бандеробайки»

Компания ELEEK, которая специализируется на производстве электрических велосипедов, начала выпуск электробайков для ВСУ.

Это не новый байк, а производная от уже известного Atoma. Специалисты компании усовершенствовали его с учетом пожеланий наших защитников. Одной из самых главных доработок является возможность не брать с собой в рейды дополнительные повербанки.

Также, помимо USB-порта, в оснащение добавили выход на 220 В. Он позволит военным использовать любое доступное штатное зарядное устройство. «‎Бандеробайки», именно так их прозвали наши бойцы, прошли тестирование и готовы к использованию на передовой.

Электровелосипеды очень легкие и практически бесшумные, что позволяет подъезжать на них очень близко к позициям противника, при этом оставаясь незамеченными. Они могут развивать скорость до 90 км/ч и проезжать на одном заряде 100-150 км.