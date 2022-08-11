Украинцы активно пересаживаются на электромобили

За год регистрация «батарейных» легковых автомобилей выросла в 2,3 раза

«УкрАвтопром» опубликовал статистику регистраций полностью электрических легковых автомобилей в июле этого года. По данным ассоциации украинских автопроизводителей, в минувшем месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 1732 электромобиля.

Как сообщается, это в 2,3 раза больше, чем в июле 2021 года и на 64% больше, чем в июне этого. Новых среди зарегистрированных «батарейных легковушек» было 11%, на 9% меньше, чем годом ранее.

В «июльский» ТОП-5 вошли:

Nissan Leaf — 288 ед.;

Volkswagen e-Golf — 151 ед.;

Volkswagen ID4 — 134 ед.;

Renault Zoe — 112 ед.;

Tesla Model 3 — 75 ед.

Всего с начала 2022 года в Украине зарегистрировано почти 5,9 тысяч электромобилей. Это на 34% больше, чем за тот же период 2021 года. В целом на начало этого месяц украинский электрический автопарк насчитывал 39 233 автомобиля. Больше всего в столице — 8 280 единиц, из них 282 единицы в июле этого года.