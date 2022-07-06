Новости
Украинцы отказываются покупать коммерческие машины – в сегменте кризис
Ситуация на автомобильном рынке Украины весьма неоднозначная. Если сегмент новых легковых машин показал прирост, то продажи коммерческого транспорта существенно снизились.
По данным «Укравтопрома», в июне первичную регистрацию прошли 429 новые машины, что более чем в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать этот результат с показателем предыдущего месяца (мая 2022 года), то падение продаж составило 7%. Лидером рынка в отчетном периоде стала марка Renault, которой отдали предпочтение 76 украинских автомобилистов.
Также спросом пользовались следующие марки автомобилей:
- Renault – 76 регистраций;
- MAN – 52 регистрации;
- Volkswagen – 45 регистраций;
- Mercedes-Benz – 33 регистрации;
- Scania – 32 регистрации.