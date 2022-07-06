Украинцы отказываются покупать коммерческие машины – в сегменте кризис

Ситуация на автомобильном рынке Украины весьма неоднозначная. Если сегмент новых легковых машин показал прирост, то продажи коммерческого транспорта существенно снизились.

По данным «Укравтопрома», в июне первичную регистрацию прошли 429 новые машины, что более чем в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать этот результат с показателем предыдущего месяца (мая 2022 года), то падение продаж составило 7%. Лидером рынка в отчетном периоде стала марка Renault, которой отдали предпочтение 76 украинских автомобилистов.

Также спросом пользовались следующие марки автомобилей: