Новости Украину накроет туман: как вести себя на дороге

Ночью и утром 29 сентября в южных, центральных и восточных областях Украины ожидается густой туман. Видимость 200-500 метров.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что объявлен 1 уровень опасности (желтый). Водителей просят учитывать эту информацию и быть предельно внимательными на дорогах.

В условиях ограниченной видимости рекомендуем не превышать скорость и не совершать резких маневров. Также советуем удерживать безопасную дистанцию и не забывать включать ближний или дальний свет фар, в зависимости от того где вы находитесь (на трассе или городской дороге). Если туман очень густой, то стоит включать противотуманки (ПТФ).