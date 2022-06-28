Новости Уничтоженные войной автомобили можно снять с регистрации – инструкция от МВД

Украина 125-й день противостоит российским оккупантам. За время войны в результате действий агрессора пострадало огромное количество частных автомобилей. Что делать с такими машинами, рассказали в МВД.

По данным пресс-службы ведомства, для того чтобы снять с регистрации сгоревшее, расстрелянное или поврежденное транспортное средство, которое не пригодно к дальнейшему использованию, необходимо заказать услугу выбраковки. Также она распространяется на те машины, которые остались на временно оккупированных территориях.

Для того, чтобы заказать данную услугу, нужно обратиться в сервисный центр МВД с пакетом документов, который включает:

паспорт;

ИНН;

свидетельство о регистрации ТС (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Услуга выбраковки транспортного средства предоставляется бесплатно. Она оформляется в течение одного дня с момента подачи заявления.