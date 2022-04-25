Все для победы: Дантес отдал свою Tesla волонтерам

Украинский музыкант и шоумен Владимир Дантес в интервью Славе Демину на YouTube-канале «‎Люкс ФМ»‎ рассказал, что с первых дней войны помогает армии.

Например, он отдал свой электромобиль Tesla лимонного цвета киевским волонтерам. Теперь они развозят на нем гуманитарную помощь, еду детям и амуницию для ВСУ. Как заявил Дантес, он не считает нужным афишировать свои достижения на этом поприще, поэтому не упоминал о таком шаге даже в соцсетях.

«Я только один раз рассказал в Instagram, что сделал. Но я все записываю и фотографию для отчета, потому что я не знаю, что будет дальше. Если мне кто-то предъявит, что я ничего не делаю», – резюмировал певец.