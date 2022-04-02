В Эстонии запретили Яндекс.Такси

Компания Yandex сотрудничает с российскими спецслужбами

Эстония запретила деятельность Yandex на своей территории и предложила Евросоюзу принять аналогичные санкции. В эстонском правительстве считаю, что компании, сотрудничающей с российскими спецслужбами нет места на эстонском рынке.

«Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex», — цитирует премьер-министра страны Каю Каллас эстонская газета Postimees.

Напомним, что в соответствии с недавним решением России, Yandex должен передавать собранные им персональные данные клиентов спецслужбам.

«Для использования приложения Yandex необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии», — сказал министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

С 11 апреля 2022 года Yandex NV не сможет оказывать услуги по таксоизвозу и заниматься посреднической деятельностью в Эстонии. Таксофирмам и водителям запрещено ездить через приложение Yandex (Yandex Pro) и выполнять заказы. Интернет-провайдеров обязали ограничить доступ к связанным с таксоизвозом сайтам и приложениям Yandex NV (Yandex Go и Yandex Pro), а магазины приложений (Google Play, App Store и др.) — ограничить загрузку приложения Yandex.Taxi и перестать предлагать обновления приложений.