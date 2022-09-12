Японцы разработали не укачивающие автокресла

Кресла нового поколения планируют устанавливать в беспилотных автомобилях

Японская компания NHK Spring, один из ведущих мировых производителей пружин, которая также выпускает автомобильные сиденья, разработала автокресло нового поколения. Как утверждается, оно способно избавить пассажиров от такого неприятного явления, как укачивание или «кинестоз». Оно возникает, когда мозг не может понять информацию, посылаемую глазами, ушами и телом. По данным медиков, от укачивания в той или иной мере страдает каждый третий житель планеты.

С началом массовой эксплуатации автономных автомобилей с этим явлением столкнутся и водители, поскольку превратятся в обычных пассажиров. Как ни странно, сейчас проще переносить езду им помогает рулевое колесо, держась за которое водитель в некоторой степени фиксирует свое тело.

Особенность автокресла NHK Spring — массивный подголовник, который сводит к минимуму толчки. Поддерживающая затылочную кость с обеих сторон, он фиксирует голову в устойчивом положении, избавляя от раскачиваний. По данным разработчиков, за счет фиксации головы дискомфорт в желудке, тошнота и зевота сокращаются в три раза по сравнению с обычными автомобильными креслами. Кроме того, новые сиденья на 40% тоньше, но при этом обеспечивают должный уровень амортизации и комфорта.