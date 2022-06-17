В Киеве сняли рекламу нового электромобиля Mercedes (видео)

Зарубежные компании неоднократно снимали рекламные ролики в Украине. Самым фотогеничным и ярким украинским городом, который является одной из лучших локаций, они называют Киев. Именно здесь была снята реклама новейшего немецкого электромобиля Mercedes-Benz EQE.

В ролике засветился корпуса Института журналистики и Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, а также Украинский дом. Главная героиня ролика эффектно разъезжает на электрическом седане Mercedes по зданию.

Известно, что рекламный ролик был снят незадолго до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Над видео работали немецкий продакш Tempomedia Production Company и украинская студия Limelite.

Отметим, что официальный дебют Mercedes-Benz EQE состоялся осенью 2021 года на выставке в Мюнхене. Электромобиль достигает в длину 4946 мм и имеет обтекаемый купеобразный кузов (аэродинамический коэффициент – 0,2). Он предлагается в двух модификациях – с задним и полным приводом. Запас хода в зависимости от комплектации составляет 545 – 660 км.