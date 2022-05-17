В Киеве вернули плату за парковку – КГГА

Киевская городская госадминистрация объявила о том, что возвращает плату за парковку транспортных средств в столице Украины. Соответствующее распоряжение было принято 16 мая 2022 года.

Документ вступил в силу сразу после принятия. Согласно распоряжению, парковка будет платной в будние дни с 8:00 до 22:00. В другое время и в выходные дни — парковка бесплатная. Плата осталась прежней: І зона – 35 грн/час; ІІ зона – 25 грн/час; ІІІ зона – 5 грн/час.

В Киевсовете отметили, что оплата за парковку осуществляется исключительно по безналичному расчету – через терминалы и приложение Киев Цифровой. Контроль за безопасностью парковочного пространства и соблюдением правил возложен на инспекторов по парковке. Во время воздушной тревоги штрафовать водителей не будут.