В Украине запретили использование видеорегистраторов

Военное положение, которое введено в Украине с 24 февраля в связи с вторжением в страну российских оккупантов, предусматривает ряд ограничений. Некоторые из них напрямую касаются автомобилистов. В частности, водителям запрещено использовать видеорегистраторы.

Это нужно, чтобы избежать разглашения информации о перемещении украинских войск или ходе выполнения боевых задач украинскими силами обороны. Ведь любые данные могут помочь врагу. Такие ограничения действуют на всей территории Украины. Однако больший акцент сделан на регионы, где идут боевые действия.

Командование ВСУ просит не распространять: