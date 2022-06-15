В Раде рассказали, кто будет компенсировать кредиты за уничтоженные в боях машины

С начала войны в Украине российские оккупанты превратили в металлолом несколько сотен тысяч автомобилей. Большое количество уничтоженных машин находится в кредите. Банки просят гасить долги за имущество, которого нет. На помощь людям пришло правительство.

В частности, вчера, 14 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7441-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины». Это документ предусматривает приостановку выплат по кредитам. В зависимости от ситуации они будут списаны (если это единственный автомобиль владельца) или «‎заморожены»‎ до получения компенсации от государства.

Подать заявку на приостановку оплаты долга за автомобиль можно в течение всего периода действия военного положения в стране, а также на протяжении трех месяцев после его завершения. Это касается машин, которые были повреждены или уничтожены в результате боевых действий, и тех, что остались на временно оккупированных территориях.

Обязательным условием «‎замораживания»‎ кредита является предоставление документов об уничтожении или повреждении имущества. Освобождение от оплаты долга предоставляется на следующий день после регистрации заявки. Списать долг могут только те заемщики, у которых до начала войны не было просроченной задолженности по договору.