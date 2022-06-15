В Раде рассказали, кто будет компенсировать кредиты за уничтоженные в боях машины
С начала войны в Украине российские оккупанты превратили в металлолом несколько сотен тысяч автомобилей. Большое количество уничтоженных машин находится в кредите. Банки просят гасить долги за имущество, которого нет. На помощь людям пришло правительство.
В частности, вчера, 14 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7441-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины». Это документ предусматривает приостановку выплат по кредитам. В зависимости от ситуации они будут списаны (если это единственный автомобиль владельца) или «заморожены» до получения компенсации от государства.
Подать заявку на приостановку оплаты долга за автомобиль можно в течение всего периода действия военного положения в стране, а также на протяжении трех месяцев после его завершения. Это касается машин, которые были повреждены или уничтожены в результате боевых действий, и тех, что остались на временно оккупированных территориях.
Обязательным условием «замораживания» кредита является предоставление документов об уничтожении или повреждении имущества. Освобождение от оплаты долга предоставляется на следующий день после регистрации заявки. Списать долг могут только те заемщики, у которых до начала войны не было просроченной задолженности по договору.