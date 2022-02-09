В Renault поделились планами по электрификации модельной линейки

Электромобили все популярнее и популярнее, и сейчас они стремительно завоевывают автомобильный рынок. Интерес к ним подогревают как правительства стран, запрещая дизельные двигатели и ДВС в целом, так и автоконцерны, завлекая автолюбителей яркими и быстрыми концептами. Да и прогресс с серийным производством не стоят на месте! Вспомните, еще десять лет назад батареи емкостью 20-25 кВт*ч считались нормой для небольших электромобилей. Сейчас же батареи в таком же размере готовы предложить емкость вдвое большую – до 52 кВт*ч! Соответственно, растет и количество электрифицированных моделей.

Сейчас все автомобили Renault, имеющие электро составляющую, ,будь-то гибрид или электромобиль, имеют в названии приставку E-TECH. И на домашнем рынке большая часть модельного ряда Рено может похвалиться такой надписью. А электромобилей, их также называют BEV (battery electric vehicle) насчитывается пять: Renault Twizy, Renault Twingo, Renault ZOE, Renault Kangoo Z.E. и Renault Master. Как видите, практически в каждом сегменте есть электромобиль.

Не хватает еще в С-классе? Все верно, и в Рено по этому поводу мелочиться не стали! Новый Renault Megane, презентованный осенью 2021 года, трансформировался в электромобиль. И это только начало, заявили в компании в ходе специальной онлайн-конференции, на которой довелось побывать и “Автоцентру”. К 2030 году в Renault планируют перейти на полностью электромобильный модельный ряд. А это, между прочим, уже менее, чем через 8 лет.

Помогут в этой глобальной трансформации новые платформы и модульные технологии. Так, например, упомянутый Megane построен на новой платформе CMF-EV, предназначенной исключительно для электромобилей. Она пришла на смену старой “основе”, которая использовалась альянсом, в частности, для постройки Nissan LEAF. Теперь на ней будет базироваться новая Ariya. Это первые две модели, серийное производство которых уже стартует. И одной из особенностей данной платформы является минимальная высота батареи – всего 11 см. Следовательно, преимуществ множество: больше пространства в салоне и багажнике, возможно модулировать размер будущих автомобилей, создавая их как для B-сегмента (CMF-BEV), так и для С-сегмента (CMF-EV). Оба очень важны для европейского рынка, ведь только последний оценивается в 2 млн. автомобилей в год.

Сейчас же все модели под лейблом E-TECH проектируются и создаются таким образом, что благодаря универсальности технологии “превратить” обычный гибри в plug-in (т.е. в подзаряжаемый) можно буквально заменой батареи и нескольких модулей. Некоторые модели уже продаются сразу в нескольких модификациях – выбирай гибрид на любой вкус и потребность! Уже на сегодняшний день одна технология и две батареи позволили создать 6 моделей, и дальше их количество будет расти.

Конечно, все будет происходить поэтапно, к тому же не стоит забывать о. экономической составляющей, ведь модели должны оставаться доступными и не сильно расти в цене из-за внедрения новых технологий. В то же время, будет и линейку высокопроизводительных автомобилей – в Рено уверяют, что не забыли про заряженные версии R.S. и таковые будут появляться и на базе электромобилей. Приоткрывая завесу над будущим в компании рассказали, что возможно такие версии появятся под брендом Alpine. Также много интересного мы увидим и в новом Renault 5. Ведь в компании уже активно ведут работу на следующим поколением батарей, т.н. твердотельными аккумуляторами, которые заменят литий-ионные.

Ну а мы с вами являемся свидетелями масштабной трансформации в автомобильной индустрии – должно быть интересно!