В России мечтают о собственной автомобильной электронике

Обещают, что она будет лучше зарубежных аналогов

Оставшись без электроники для автомобилей после вторжения в Украину, россияне планируют заменить их отечественными. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, российские инженеры уже разработали необходимые образцы электроники и технологии для их производства. Вице-премьер уверен, что в будущем российские комплектующие смогут превзойти зарубежные аналоги. Дело за малым — внедрить все это в производство.

При этом отказываться от импорта комплектующих из «дружественных стран» не собираются. Напомним, что в марте в России разрешили, так называемый «параллельный импорт». Под этой фразой, фактически скрывается ввоз товаров без согласия правообладателя товарного знака. В списке разрешенного контрафакта автомобили и комплектующие для них.