В Россию не доехало около 8000 люксовых автомобилей

Предназначенные для России санкционные товары застряли в порту Зебрюгге в Бельгии

Около 8000 люксовых автомобилей, направлявшихся в Россию, не смогли покинуть порт в Зебрюгге. Автомобили, в том числе некоторые из последних моделей Lexus, Cadillac и Mercedes-Benz, прибыли из Азии в первую неделю апреля и попали под действие четвертого пакета санкций Европейского Союза. Одним из его пунктов является запрет на экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро.

По информации The Wall Street Journal, местные власти пытаются найти способ обойти санкции, наложенные на Москву. Дело в том, что автомобильный терминал бельгийского порта Зебрюгге вмещает всего 10 тысяч машин. Ежегодно через него проходят более 2 млн автомобилей. «Российская» партия несколько мешает работе терминала, но особых проблем нет. Скорее всего автомобили будут реализованы на других рынках, но, по словам директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса, это происходит очень медленно.

В порту Зебрюгга застряло более 1000 контейнеров, направлявшихся в Россию. Все они ожидают проверки. Аналогичная ситуация сложилась и в ряде других экспортных центров по всей Европе.

«Существует много путаницы, и нам нужен от властей список судов, за которыми мы должны следить. Цепочки поставок уже сильно нарушены, а задержки с проверкой того, какие корабли и какие продукты запрещены, усугубляют ситуацию», — сказала Изабель Рикбост, генеральный секретарь Европейской организации морских портов (ESPO), объединяющей крупнейшие порты ЕС.

Проблема в том, что многие российские суда, которым запрещено заходить в порты ЕС и США, по-прежнему ходят под другими флагами и зарегистрированы за пределами России. Европейским таможенникам приходится прилагать немалые усилия, чтобы не допустить попадания санкционных товаров на российский рынок.

Несмотря на то, что ЕС выпустил инструкции по применению запретов, операторы портов заявляют, что правила часто сбивают с толку и предполагают множество исключений. ESPO призвала правительства ЕС задействовать больше персонала и ресурсов, чтобы определить, какие суда и грузы подпадают под запрет.