В Украине отменяют льготную растаможку – названа дата

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7418, который предусматривает отмену льгот на импортные товары, в том числе и на автомобили. Он вызвал невероятный резонанс. Ведь львиная доля ввозимых в страну машин предназначается для ВСУ.

Несмотря на множество споров вокруг документа, возвращающего все таможенные платежи при ввозе транспортных средств, Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал его. На заседании комитета 19 его членов проголосовали за проект закона, а 4 – против. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что если этот законопроект будет принят, то растаможка станет платной уже с 1 июля текущего года.

По словам Железняка, в документе предусмотрены некоторые исключения. В частности, льготы будут и дальше действовать на растаможку тех машин, которые ввозятся на нужды армии.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что возврат ставок НДС, пошлины и акциза позволят собрать дополнительные средства и уменьшить заимствования. Ведь за каждый месяц действия льготной растаможки бюджет страны теряет десятки миллиардов гривен. При этом чиновник не хочет слышать аргументы о том, что украинцы из-за боевых действий потеряли огромное количество личных машин, а льготы дают им возможность восполнить эти потери.