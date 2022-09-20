В Украине изменили систему перезакрепления номерных знаков

Кабинет министров Украины принял постановление №1019, которое позволяет перезакреплять номерные знаки на автомобили родственников.

В Главном сервисном центре МВД отметили, что многие автовладельцы не готовы расставаться с номерами даже после продажи своей машины, поэтому и был разработан соответствующий механизм, разрешающий сохранить номерной знак в семье. Если ранее его можно было перезакрепить только за другим транспортом владельца, то теперь стало возможным закрепления номера за автомобилем одного из членов семьи (детей, родителей или жены/супруга).

«П‎ерезакрепляемые номерные знаки должны соответствовать установленным требованиям по указанию административно-территориальной принадлежности, порядкового номера и серии. Для передачи их родственникам следует подать документы, подтверждающие такие родственные отношения. Об этом идет речь в подпункте 17 пункта 2 Постановления Кабинета Министров Украины»‎, – говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что в скором времени будет внедрена онлайн услуга заказа номерных знаков через электронный кабинет водителя или портал «‎Дія»‎.