В Украине изменили систему перезакрепления номерных знаков
Кабинет министров Украины принял постановление №1019, которое позволяет перезакреплять номерные знаки на автомобили родственников.
В Главном сервисном центре МВД отметили, что многие автовладельцы не готовы расставаться с номерами даже после продажи своей машины, поэтому и был разработан соответствующий механизм, разрешающий сохранить номерной знак в семье. Если ранее его можно было перезакрепить только за другим транспортом владельца, то теперь стало возможным закрепления номера за автомобилем одного из членов семьи (детей, родителей или жены/супруга).
«Перезакрепляемые номерные знаки должны соответствовать установленным требованиям по указанию административно-территориальной принадлежности, порядкового номера и серии. Для передачи их родственникам следует подать документы, подтверждающие такие родственные отношения. Об этом идет речь в подпункте 17 пункта 2 Постановления Кабинета Министров Украины», – говорится в сообщении.
Также в ведомстве заявили, что в скором времени будет внедрена онлайн услуга заказа номерных знаков через электронный кабинет водителя или портал «Дія».