Стали известны лучшие коммерческие автомобили 2023

Сегодня, 19 сентября в рамках салона IAA Transportation 2022 были объявлены победители конкурсов на звание «Международный грузовик года 2023» (International Truck of the Year 2023), «Международный фургон года 2023» (International Van of the Year 2023) и «Городской автобус года 2023» (Bus of the Year 2023). Кроме того, состоялось вручение награды за лучшую инновацию среди грузового автотранспорта (Truck Innovation Award 2023).

Итак, лучшим грузовиком 2023 года, по мнению компетентного жюри, в которое входят 32 представителя ведущих европейских изданий по коммерческим автомобилям, стало новое семейство машин для дистрибуции DAF XD.

Таким образом, компания DAF Trucks второй год подряд завоевывает столь престижный титул – как известно, «Грузовиком 2022 года» стало семейство магистральных тягачей XF, XG и XG+.

А вот награда за лучшую инновацию года – Truck Innovation Award 2023, которую присуждает то же жюри, что и в конкурсе «Грузовик года», по праву досталась магистральному электрическому тягачу Mercedes-Benz eActros Long Haul. Эта модель в составе 44-тонного автопоезда может проехать без подзарядки до 500 км. Серийное производство стартует в 2024 году.

Звание «Международный фургон 2023 года» выборол первый серийный электрический автомобиль подразделения Volkswagen Commercial Vehicles – модель ID. Buzz Cargo. Машина имеет запас хода до 425 км. На нее собрано уже свыше 12 500 заказов, а к первым покупателям она придет уже нынешней осенью.

Что же касается звания Bus of the Year 2023, то оно досталось 12-метровому электробусу MAN Lion’s City E. Интересно, что предыдущая награда «Городской автобус года» вручалась аж четыре года назад – на салоне IAA 2018 победителем конкурса Bus of the Year 2019 cтал Mercedes-Benz Citaro Hybrid. Напомним, что конкурс «Городской автобус года» проводится раз в два года, чередуясь с «Туристическим автобусом года». Однако из-за пандемии коронавируса конкурс на звание Bus of the Year 2021 не проводился. Теперь все вернулось на круги своя.

Интересно, что электробус MAN Lion’s City 12E впервые засветился на широй публике на том же салоне в Ганновере – IAA 2018. А в серийное производство машина біла запущена 1 декабря 2020 года. Автобус комплектуется электромотором 160 кВт (пиковая мощность – 240 кВт) и батареями емкостью 480 кВт.ч. Запас хода достигает 270 км.