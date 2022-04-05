Куба почувствовала отголоски экономических санкций против России

Кубинские водители жалуются на нехватку деталей для российских автомобилей Lada

Экономические санкции против России начали сказываться на странах лояльным к россиянам. В числе таких стран Куба, «дружба» которой с РФ уходит своими корнями во времена Советского Союза. Этим и поясняется тот факт, что местный автопарк в большей части состоит из российских «Лад» и «УАЗов». Также кубинцы эксплуатируют «Москвичи» и различную сельхозтехнику российского производства.

По некоторым данным, численность автомобилей марки Lada на острове составляет от 80 до 100 тысяч. Все эти автомобили нуждаются в запчастях, поставки которых на Кубу стали невозможны из-за санкций, введенных ЕС, США, Великобританией и рядом других стран в ответ на военную агрессию против Украины.

Также запчасти Lada использовали для ремонта «Москвичей» и многих старых американских моделей 1950-х годов. Но достать их теперь нельзя даже в соседней Флориде, США. Ряд компаний этого штата занимался ввозом и последующей перепродажей российских автозапчастей. Теперь эта деятельность прекращена.