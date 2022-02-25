Новости В «Укрзалізниці» рассказали о движении поездов в условиях военного положения

Некоторые маршруты временно закрыты

По состоянию на 25 февраля около 80% пассажирских поездов «Укрзалізниці» работают в штатном режиме. Но из-за активных военных действий на территории страны некоторые рейсы пришлось отметить.

Так, в целях безопасности граждан, отменены пригородные поезда, курсирующие из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева и Малина. Электропоезда в Бучу, которые раньше ездили через Святошино и Борщаговку, теперь будут ходить только в Ирпень.

Временно прекращено движение следующих поездов:

в Одесском регионе отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань;

в Центральном регионе отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье;

во Львовском регионе не будут курсировать электропоезда Львов-Лавочное-Чоп;

в Восточном регионе отменены поезда Харьков – Бахмут, Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск;

отменены электропоезда сообщением Харьков – Казачья Лопань, Мерчик – Тростянец – Смородино и Тростянец – Смородино – Люботин.

Поезда Мариуполь – Южнодонбасская будут курсировать только в Волноваху, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска – только в Фенольную вместо станции Скотувата. Поезда в Лантратовка – Кондрашовская-Нова до станции Новый Айдар.

Несмотря на все старания «Укрзалізниці» обеспечивать четкое соблюдение графика не всегда получается, поэтому поезда могут прибывать задержкой. Это связано с тем, что на некоторых участках им приходится двигаться на низких скоростях или ожидания безопасного «окна» для проезда. Также иногда поездам незапланированно меняют маршруты.

Также на сегодняшний день организованы дополнительные поезда по направлению Львов – Госграница (Медика, Польша) – Львов.