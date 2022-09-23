В Японии разработали полимеры, нейтрализующие вирусы

Технология позволит защитить автомобили от Covid-19

Nissan активно работает над созданием технологий, которые обезопасят владельцев автомобилей. Один из проектов компании нацелен на борьбу с вирусами, в частности, Covid-19. Специалисты Nissan совместно с учеными факультета биохимии национального университета Тохоку (Япония) разрабатывают технологию укрывных полимерных материалов, нейтрализующих вирусы. Эти полимеры будут использоваться в салонных фильтрах автомобилей Nissan для борьбы с Covid-19.

Созданный японскими учеными укрывной полимер обладает способностью разрушать спайковые белки вирусов, предотвращая их захват клетками организма. В лабораторных условиях технология уже показала свою эффективность против штамма омикрон.

В Nissan считают, что в дальнейшем она позволит защитить автомобили от грибков и бактерий. Не исключено, что подобная защита появится в салонных фильтрах нового поколения. Сроки внедрения технологии в серийные автомобили марки не называются.