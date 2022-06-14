Великобритания передала Украине очередную партию «‎скорых»

Министерство здравоохранения Украины получило пять автомобилей скорой помощи марки Mercedes. Эту поставку организовало правительство Великобритании.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала, что партию «скорых» передадут на нужды украинских защитников и ведомственные учреждения МОЗ, которые находятся в координации с Министерством обороны и Министерством внутренних дел.

Карчевич отметила, что машины скорой помощи полностью укомплектованы необходимым оборудованием, поэтому могут сразу выезжать на вызовы. С начала войны Великобритания передала Украине несколько десятков «‎скорых». Все они помогают медикам спасать жизни украинских военных и мирных жителей страны, которые пострадали в результате войны.