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Великобритания передала Украине очередную партию «скорых»
Министерство здравоохранения Украины получило пять автомобилей скорой помощи марки Mercedes. Эту поставку организовало правительство Великобритании.
Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала, что партию «скорых» передадут на нужды украинских защитников и ведомственные учреждения МОЗ, которые находятся в координации с Министерством обороны и Министерством внутренних дел.
Карчевич отметила, что машины скорой помощи полностью укомплектованы необходимым оборудованием, поэтому могут сразу выезжать на вызовы. С начала войны Великобритания передала Украине несколько десятков «скорых». Все они помогают медикам спасать жизни украинских военных и мирных жителей страны, которые пострадали в результате войны.