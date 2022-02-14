Владельцу Volvo с пробегом 1,6 млн км подарили новую машину – но не навсегда

Он получил ее в пользование на два года

Вовсе не все автомобилисты меняют машины каждые два-три года. Некоторые остаются верными одной модели на протяжении десятков лет. Именно о таком старомодном жителе штата Миссури (США) стало известно в ноябре прошлого года. Мужчина является владельцев автомобиля-долгожителя Volvo 740 GLE, которым пользуется более 30 лет.

За эти годы Джим О’Ши проехал на седане 1,6 млн км или 1 млн миль. Конечно состояние автомобиля далеко от идеального, что объясняется его ежедневной эксплуатацией. К тому же в 740 GLE уже меняли мотор. Однако в целом машина выглядит хорошо и полностью на ходу. Официальный дилер марки решил поощрить мужчину и подарил ему новый седан S60.

Что интересно, ключи Джиму вручал генеральный менеджер дилера Стивен Линч, который продал ему 740 GLE в 1991 году. Несмотря на то, что черный седан был передан в руки нового владельца совершенно бесплатно, дилеры все же поставили условия. Дело в том, что машина отдана не насовсем, а только на два года. В течение этого времени представители компании обязуются безвозмездно проводить ее обслуживание и обеспечивать страховым полисом.

То есть Volvo S60 достался Джиму О’Ши в рамках 24-месячной подписки «все включено». Конечно это не совсем подарок, скорее приятный жест со стороны автопроизводителя. Для самого производителя это эффективный маркетинговый ход, и возможность наглядно показать долговечность и надежность выпускаемых машин.